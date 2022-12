Gian Marco se presentó en un concierto en Trujillo recientemente y aprovechó para mandar un fuerte mensaje, luego de las cientos de críticas que recibió por maltratar a un reportero del programa Amor y Fuego que lo abordó a su salida de un bar y le consultó sobre su vida personal.

“En verdad, hasta los huevos, la gente en nuestro país merece mejores cosas, la gente merece dedicarse a su vida, la gente merece mejores ejemplos. Saben una cosa, no se fijen en los demás, fíjense en ustedes, de eso se trata esta vida de fijarse en ustedes y en su vida, nadie más. Me dedicaré a hacer música toda mi vida, nunca, nunca voy a dejar de hacer música”, dijo en medio de su show.

Sin embargo, levantó la polémica cuando se expresó con ‘palabrotas’ y reconoció a las personas que trabajan todos los días para llevar el pan a la mesa de sus hogares, sin considerar que los reporteros también laburan por sus familias.

“A toda la gente que trabaja día a día para llevar plata a su casa, para velar por su familia, por sus pensamientos y por su amor, por eso me fucking defiendo y me defenderé toda mi fucking vida ”, acotó Gian Marco indignado.

Finalmente, agradeció a su público asistente, a todos los que le mandaron mensajes de apoyo y, de manera sarcástica, a todos los que lo criticaron y le hicieron el ‘daño más absoluto’.

“Gracias a todos y cada uno de ustedes, a los que me han escrito cosas buenas, a todos los que me han escrito las cosas más horribles en toda mi vida, gracias a la gente me hizo el daño más absoluto que se pueden imaginar. Lo único que hago es música y para eso vine a este mundo. Es hora que este país despierte por una puta vez, despierten por favor, despierten, no se dejen llevar por la gente que no tiene sentido, que no tiene nada qué decir, ustedes tienen mucho más que decir que lo que pasa en las redes, porque lo que pasa hoy día es la vida real, sin filtros, sin nada, de eso se trata esta vida, sino me pondría pelo en todo caso”, dijo Gian Marco.

Gian Marco aprovechó concierto en Trujillo para referirse a las críticas que recibió luego de maltratar a un reportero de AyF.

CRITICAN A GIAN MARCO POR MENSAJE EN SU CONCIERTO

Instarándula compartió las imágenes del mensaje de Gian Marco en su concierto en Trujillo y recogió las críticas de algunas ‘ratujas’, que lamentaron que el compositor se haya expresado de esa manera. “Los paparazzis y la prensa está en todo el mundo! Que él viva aquí en USA y no sea conocido a nivel mundial es diferente. Él con sus reacciones cree que es un buen ejemplo para la humanidad. Dice Fuck para defenderse y esa palabra es fuerte y más en el contexto en el que la usa”, dijo una seguidora del popular Samu.

“Malazo su mensaje, habla de la gente que trabaja como dándole apoyo, pero qué, acaso los reporteros, conductores ¿no están trabajando? Que mal y eso que yo soy fan de Gian Marco, siempre lo he sido, pero una cosa no quita a la otra, su talento es muy aparte a su arrogancia”, expresó otra ‘ratuja’.

Por su parte, Samuel Suárez lamentó que Gian Marco no haya cambiado su actitud ni haya hecho un mea culpa por su ‘patanería con los medios’. “Se pica y se incendia más. Se ve que sus propios hechos le han dado un duro golpe y la ira con la que se expresa lo refleja” , acotó el periodista de espectáculos.

Además, mostró imágenes del show, que no se llenó. “Eso no quita lo talentoso y gran cantante, pero debe chocarle también que un buen número del público le está dando la espalda a sus actitudes”, indicó el creador de Instarándula.

Finalmente, le recordó que muchas veces utilizó a la prensa para promocionar sus lanzamientos musicales. “Los periordistas cumplen con su trabajo, buscar la noticia en personajes públicos y estoy más que seguro que volverá hablar sobre su ‘vida privada’ en medios cuando necesite marketearse y más de uno le recordará sus palabras contra el trabajo honorable de la prensa. Por eso nunca escupas al cielo”, dijo Samu.

TE PUEDE INTERESAR

Tepha parcha EN VIVO a Janet por preguntar si su novio es divorciado: “No tienen el derecho”

Representante de Giuliana insulta a la ‘Tarazona’ : “Cambien de tarada y ahí hablamos”

‘Tomate’ Barraza difunde audio de amenazas tras negar video íntimo de su hija: “Te meteré un balazo”