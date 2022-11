¡HABLA CLARO! Gian Marco continúa siendo el centro de la polémica, esta vez, durante una presentación en el norte, el cantante afirmó que no está en la obligación de apoyar a los músicos jóvenes peruanos.

“Nadie tiene el derecho de apoyar (sic) Si tu música no me gusta, no tengo por qué apoyarte. Yo les recomiendo a los chicos a que se saquen ese speech de la cabeza, ‘en el Perú, la música no se apoya’. Eso ya no existe”, sostuvo a La República.

Hace unos días, el artista fue criticado por su reacción ante las cámaras de Amor y Fuego, ya que se negó a responder preguntas.

“¿Qué pregunta inteligente tienes para mí hoy día? Pero inteligente, una pregunta inteligente, a ver. Tú puedes, tú puedes (...) ¡Ah Rodrigo y Gigi! Viven de la gente, ¿no? Debe ser lindo ganar plata sobre eso”, expresó.

Peluchín destruye a Gian Marco por polémicos comentarios

Tras el incidente con su reportero, Rodrigo González cuestionó a Gian Marco por menospreciar su equipo y su programa.

“ Gian Marco creo que no tiene mucha paciencia. Dijimos que como está saliendo de un bar y está enamorado pensamos que iba a estar de buen humor. Me da pena, es innecesario , totalmente evitable. No tengo tu teléfono porque no somos amigos, nunca hemos intercambiado teléfono. Nos sentimos bien por eso, ni más ni menos que otros, esta es nuestra vocación, somos comunicadores, este es nuestro rubro, específicamente el espectáculo”, dijo ‘Peluchín’.

