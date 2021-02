EN PROBLEMAS. Gian Marco es tendencia número 1 en Twitter luego de un Tik Tok donde Víctor Yaipen, miembro de la Orquesta Candela, contará cómo lo maltrató cuando se acercó a pedirle una foto. Al respecto, el cantante publicó un video donde se le observa cariñoso con sus seguidores.

Gian Marco no se ha pronunciado directamente sobre las acusaciones, sin embargo, publicó este video tras los varios testimonios que desencadenó el testimonio de Víctor Yaipen. En la grabación se observa que abraza a una seguidora que lo esperaba al final de un concierto.

De esta manera, Gian Marco busca revertir su mellada imagen en redes sociales. Desde la publicación del Tik Tok de Víctor Yaipen, cientos de jóvenes se animaron a contar los maltratos y desplantes de los que fueron víctimas por parte del cantante cuando se acercaron a pedirle un autógrafo o solicitarle una foto.

LOS TESTIMONIOS

“Yo soy súper hincha de Gian Marco Zignago, Tiene canciones espectaculares, bueno yo tengo una orquesta que se llama Candela y me invitaban a canales siempre lo veía y nunca me animaba a tomarme una foto con él”, contó Yaipén.

Agregó que una vez lo encontró en el aeropuerto y cuando se acercó a pedirle una foto, le respondió de malas maneras: “No ves que estoy ocupado, ya, ya después me tomó una foto contigo. “, agregó.

De inmediato más usuarios de las redes sociales contaron sus malas experiencias con el intérprete de ‘Sentirme vivo’: “A mi también me paso con Gian Marco, igualito, y también con Raúl Romero, cuando lo entrevisté y le dije que cante y me dijo apaga tu cámara que yo no puedo cantar ahorita”, comentó @jeanpiere1608.

