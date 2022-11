Unos años después que Víctor Yaipén lo acusó de no quererse tomarse una foto con él, Gian Marco Zignago se pronunció sobre dicha situación en la extensa entrevista que brindo para Amor y Fuego. En ella se pronunció sobre las palabras del integrante de la Orquesta Candela.

Gian Marco negó rotundamente esta situación. “Solamente saben que supuestamente no me tome una foto con una persona y que inventó toda un historia”, respondió al ser consultado por esta situación.

Recordemos que en el 2021, Yaipén detalló que tuvo una mala experiencia con Gian Marco, al pedirle una foto. “Me acerco y le digo: ‘disculpa Gianmarco’ y me responde: ‘¿no ves que estoy ocupado? Ya ya, me tomo una foto contigo...’ Y yo me quedé así con mi acompañante”, relató.

TROME | Gian Marco entrevista Amor y Fuego (Willax)

Gian Marco Zignago afirmó que debido a esta situación perdió 30 mil seguidores en sus redes sociales.

GIAN MARCO: “TENGO UNA RABIA MUY GRANDE HACIA AMOR Y FUEGO”

Gian Marco Zignago brindó una entrevista a Amor y Fuego después del incidente que protagonizó con un reportero de dicho programa; pero no solo ello, también le envió un mensaje al conductor Rodrigo González, ‘Peluchín’ por la información que brindó sobre el final de su relación. “Tengo una rabia muy grande hacia tu programa ¿Me das esa licencia?”, le dijo a la reportera.

Aunque Gian Marco reconoció que tal vez trató mal al reportero de Amor y Fuego que lo entrevistó afuera de un conocido bar, también consideró que en dicho programa se burlaron de su familia por los comentarios de Peluchín sobre el final de su matrimonio.

