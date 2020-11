A través de su cuenta de Twitter, Gian Marco anunció que participará de la marcha de este jueves 12 de noviembre contra el gobierno de Manuel Merino de Lama. El músico indicó que protestará de manera pacifica y sin violencia.

Tras haber generado un debate en redes sociales con sus declaraciones, Gian Marco finalmente confirmó que será parte de la marcha que se ha convocado para este jueves.

“Estoy en Perú Hoy salgo a la calle a marchar en paz, por mi hijos, por todos nosotros. Llevemos juntos a una sola voz el amor de nuestra tierra que llora a gritos que la saquemos de este infierno. Tenemos derecho a salir a la calle sin miedo y en paz. No a la violencia”, escribió Gian Marco.

De esta forma, Gian Marco se suma a la pronunciaron que han hecho varios artistas en redes sociales sobre la crisis que se afronta en el país. Stephanie Cayo, Leslie Shaw y Daniel F también se manifestaron desde sus respectivas tribunas virtuales.

NO ES PRIVILEGIADO

Gian Marco expresó su indignación por la vacancia de Martín Vizcarra en su cuenta de Twitter con ambiguo mensaje, lo que generó que fuera tildado de privilegiado y hasta de desconectado de la realidad. Al respecto, el intérprete de Parte de Este juego le responde a sus críticos.

Gian Marco considera que él hizo su carrera musical a base de su esfuerzo y no porque sus papás fueron dos cantantes conocidos. “Trabajo desde que tenia 16 años. Nadie me regaló nada. Me hice desde abajo y el éxito que logré me costó sangre, sudor y lágrimas”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

“¿Por eso soy un privilegiado? ¿Hablas de empatía? ¿Sabes a cuánta gente ayudamos anónimamente?”, continúa el cantante con su defensa en redes sociales. El tuit de Gian Marco generó que sus seguidores le recuerden que su éxito se lo debe a sus papás, dos reconocidos cantantes.