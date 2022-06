En una reciente entrevista, Gian Marco habló sobre su vida amorosa tras divorciarse de su esposa Claudia Moro. Según detalló el cantante, él se hizo la vasectomía porque ya no quiere tener más hijos.

El hijo de Regina Alcover señaló que, actualmente, se encuentra soltero, pero tiene claro que no podría salir con una mujer que tenga hijos.

“No puedo tener más hijos y no quiero tener más hijos, tengo 3 y me pasa algo. ¿Si saldría con alguien? no sé porque tengo este prejuicio, no podría salir con alguien que tenga hijos ... es algo que tengo en mi cabeza (…) Ya tengo hijos”, dijo en una entrevista con Verónica Linares para su canal de YouTube.

Gian Marco sobre relaciones: “Yo estoy joven”

En otro momento, el cantautor afirmó que es “joven” y que no sería el “sugar daddy” de nadie . “Yo estoy joven, soy un chibolo, tampoco voy a ser un sugar daddy (…) Yo creo que la música y por mi madre también yo soy jovial” , agregó.

“Hay el prejuicio (…) Si yo conozco a una persona 15 años menor que yo o 20 años, antes criticaba a amigos que se han divorciado y que han tenido parejas 20 años menores (…) Yo decía: “No hay forma que yo esté con alguien menor” (¿Ahora ya no piensas así?) Ahora, ya no”, manifestó.

