Gian Marco finalmente rompió su silencio luego de la polémica que se levantó cuando maltrató a un reportero de Amor y Fuego que lo abordó a la salida de un bar y le consultó por su actual relación. El cantante decidió contestarle la llamada a una periodista del programa de Rodrigo González y, según el conductor, mantuvo una conversación de más de 40 minutos con ella.

En la nota, se le escucha a la reportera preguntarle sobre cuál fue el comentario del popular ‘Peluchín’ que lo hizo aborrecer su espacio de entretenimiento. El músico aseguró que su indignación nace cuando en el programa comentario el tema de su divorcio con la madre de sus hijos.

“Yo no di a conocer la separación, solamente mencioné en un podcast, un comentario después de un año y medio y ustedes lo convirtieron en noticia... no conté detalles, te estás equivocando y vas a confundir a la gente... pero escúchame una cosa, qué les interesa a ustedes sobre mí, sobre el contexto en el cual yo me divorcié ”, dijo visiblemente incómodo.

En ese sentido, se negó a reconocer su mal comportamiento con la prensa. “No voy hacer un mea culpa... si tú ves todos los videos y ves cómo han hablado de mi matrimonio y cómo han hablado de mí en muchas ocasiones, yo no creo que tendría que pedirle disculpas a nadie”, acotó Gian Marco.

Gian Marco aseguró que está molesto con los conductores, producción y reporteros de Amor y Fuego por el tratamiento que le dieron a su divorcio.

PELUCHÍN LE CONTESTA A GIAN MARCO

Rodrigo González y Gigi Mitre le dedicaron los primeros minutos de su programa a Gian Marco, luego que el cantante haya decidido conversar con una reportera de Amor y Fuego después de la controversia que se levantó cuando maltrató a otro reportero del espacio de Willax.

El conductor del programa de entretenimiento reveló que el cantautor conversó 43 minutos con la periodista de AyF y aseguró que sigue sin entender de qué cosas lo acusa y cómo justifica su accionar en torno a las críticas.

“Que me adjudique el hecho de que a él lo hayan dejado de seguir 30 mil personas. O sea, no creo que tenga esa influencia en la gente ¿no?”, le preguntó a su compañera. En ese sentido, dio a entender que Gian Marco se ganó los ataques cuando hace unos meses, se viralizaron unos TikToks donde sus fans mostraban pruebas de su actitud soberbia.

“Acá no hay borregos... si la gente fue y le dijo todo lo que quería decirle, producto de un viral del TikTok... nosotros solo le dimos exposición”, dijo el popular Peluchín. “Nunca ha habido nada personal contra él”, agregó Gigi Mitre, quien aseguró que el músico solo toma en cuenta la información que sacan que lo puede perjudicar, pero no cuándo le resaltan sus éxitos.

Por otro lado se refieron a las palabras de Gian Marco, en las que lamentó que hayan tocado el tema de su divorcio en su programa. En ese sentido, recordó que fue él mismo el que lo confesó en un podcast. “Me hecha la culpa con tanta ligereza”, dijo el conductor.

Finalmente, Rodrigo González aseguró que no meterá a Regina Alcóver, la mamá del cantante, en ese enfrentamiento que mantienen.

