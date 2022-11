Gian Marco Zignago viajó a Piura para ofrecer un concierto, sin embargo; no pensó en encontrarse nuevamente con el reportero de ‘Amor y fuego’, al que días antes había ofendido.

El hombre de prensa se acercó al cantautor para confrontarlo por los ácidos comentarios que compartió: “Buenos días Gian Marco, tenemos preguntas inteligentes para ti ¿Por qué humillaste nuestro trabajo la semana pasada?”

El hijo de Regina Alcóver, sorprendido al reencontrarse con el periodista, respondió: “¿Tengo que explicarlo?,¿No?” . Inmediatamente, se dirigió a un grupo de fanáticos paraz evadir las interrogantes.

No obstante, el reportero insistió: “Gian Marco, tú dices que Rodrigo y Gigi vive de la gente. Sin embargo, tú también vives de la gente, mira la gente, te está preparando todo este recibimiento”

“Hay que hacer un mea culpa en todo caso por todo lo que ha pasado en esta semana. ¿Has reflexionado con todo lo qué ha pasado en todo caso?”, fueron las preguntas del reportero.

A pesar de todas las interrogantes, Gian Marco no respondió y se limitó a saludar y tomarse fotos con sus fanáticos; quienes recibieron contentos al exitoso cantautor.

Gian Marco se reencuentra con reportero de AyF al que ofendió. VIDEO: Willax

Gian Marco, tras ‘roche’ con AyF, aconseja a nuevos músicos

El cantautor aprovechó la oportunidad para aconsejar a los jóvenes que desean incursionar en la música y dejó en claro que los artistas novatos deben dejar de lado que en el Perú no se apoya a la música.

“Nadie tiene el derecho de apoyar. Si tu música no me gusta, no tengo por qué apoyarte, yo les recomiendo a los chicos a que se saquen ese speech de la cabeza: ‘En el Perú la música no se apoya’. Eso ya no existe”, acotó el popular ‘Gasparín’.

Además, agregó que existen distintos nichos para la música y que la radio no es la única opción para expandir temas musicales: “Ahora hay redes sociales. Ahora hay gente que hace música y no necesita la radio”.

