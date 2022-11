Gian Marco Zignago sorprendió al público cuando trató de humillar a un periodista y a los conductores de ‘Amor y fuego’. Ante ello, su madre Regina Alcóver habría mandado un mensaje sobre la actitud del cantante.

La locutora de radio ‘Felicidad’ escribió dos historias, donde estaría corrigiendo al compositor. “Ten paciencia, todo está acomodándose” , dice. “Un día bueno te da felicidad, y un día malo te da experiencia” , agregó en otra publicación.

Historia de Regina Alcóver. (Foto: captura)

Gian Marco minimiza y explota contra ‘Amor y fuego’

Un reportero de ‘Amor y fuego’ se acercó a Gian Marco para preguntarle sobre su vida amorosa, pero él no lo soportó. “ ¿Qué pregunta inteligente tienes para mí hoy día? Pero inteligente, una pregunta inteligente, a ver. Tú puedes, tú puedes”, indicó.

“ ¡Ah Rodrigo y Gigi! Viven de la gente, ¿no? Debe ser lindo ganar plata sobre eso (...) Rodrigo, querido. Si quieres saber algo de mí me llamas por teléfono”, dijo sarcásticamente. Asimismo, el periodista le consultó si se sentía incomodo con las preguntas. “ No te importa, no te interesa ”, contestó.

Gigi decepcionada de Gian Marco

Gigi Mitre respaldó a su compañero y se siente decepcionada ante la agresión de Gian Marco. “¿Sabes por qué me da lastima? No porque sea mi conocido, sino porque yo tengo un buen recuerdo de Gian Marco (...) Yo tenía a Gian Marco (en lo alto) ,”, señala.

“Tú también vienes de la gente, la gente que va a tus conciertos, la gente que escucha tu música que baja en el Spotify”, finalizó.