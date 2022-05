Durante el ‘Reventonazo de la Chola’, Gian Marco se refirió a su madre Regina Alcóver y le dedicó unas emotivas palabras, en el marco del Día de la Madre. El cantante recalcó que la actriz y cantante le enseñó a “ser”.

“Mi madre me enseñó lo que era el parque, me enseñó lo que era el barrio. Me enseñó a ser, no me enseñó a impostar la voz y hablar así. Hoy en día la admiro mucho más porque a sus 73 años mi madre sigue trabajando, sigue haciendo barrio, sigue haciendo talleres”, expresó.

Además, recordó que estuvo 6 años separado de su madre. “Se perdió mi adolescencia y eso para ella fue muy duro, para mí también lo fue, pero hay una frase que dice: Tiempo siempre habrá, lo que hay que cuidar son las ganas”, agregó.

"Una canción de amor". Gian Marco se presentó en el programa 'El Reventonazo de la Chola' brindando unas emotivas y sabias palabras a todas las madres por su día e incluso para los hijos también. "Tiempo siempre habrá, lo que hay que cuidar son las ganas" afirmó el cantautor. (Fuente: América TV)

Gian Marco: “No juzguen a sus madres”

En otro momento, el cantautor peruano envió un mensaje a los televidentes y les recomendó darse tiempo para hablar, más allá de un regalo.

“A todas las madres del Perú, más allá de desearles un feliz día, este mensaje es para los hijos y también para las madres, de vez en cuento, no juzguen tanto, si tu madre hizo algo malo no la juzgues, si tu hijo hizo algo malo no lo juzgues, de vez en cuando vale la pena un abrazo y un te quiero (…) Más que un regalo, una buena conversación”, enfatizó.

