NADIE SE SALVA. “¿Cuál ha sido vuestra experiencia más incómoda con un famoso?”, es la pregunta con la que inicia el reto Tik Tok del momento. La dinámica permite conocer los malos ratos que hicieron pasar celebridades a sus seguidores. Es el caso de Gian Marco, Magdyel Ugaz, María Pía Copello, Yahaira Plasencia e Ivana Yturbe.

GIAN MARCO

El cantautor se convirtió en tendencia en las redes sociales después que su colega Víctor Yaipen participará del reto y lo acusará de tratarlo mal cuando se acercó a pedirle una fotografía. “No ves que estoy ocupado, ya, ya después me tomó una foto contigo. “, le gritó Gian Marco al miembro de la orquesta Candela.

El influencer y maquillador Martín Catalogne también habló de “las innumerables veces que fue testigo de lo déspota y soberbio que es el cantautor”. “Hay fans, mega fans que se han encontrado con él y el pata les ha negado la foto. Si es así, eso es cierto, odia tomarse fotos. Siendo yo maquillador he trabajado con gente del medio y nunca he escuchado qué chévere trabajar con él”.

De momento, el cantautor no se ha pronunciado sobre las críticas, sólo publicó un video donde se le abrazando a una fan que lo espera a la salida de un concierto.

MAGDYEL UGAZ

En un Tik Tok, una joven cuenta su experiencia con los actores de la conocida serie Al Fondo Hay Sitio. El hecho habría sucedido en 2010 cuando la tik toker trabajaba en el Boulevard de Asia. “Ojo que es mi experiencia, tal vez fue un mal día, pero para mí fue cero puntos”, se escucha en la grabación.

En ese año, según el testimonio, los actores fueron a grabar escenas al balneario. Ella y un par de amigas se acercaron para tomarse fotos con las celebridades. La joven cuenta que todos accedieron de muy buen ánimo, excepto Magdyel Ugaz.

“Con mis amigas fuimos a chismosear, los actores estaban en su hora de esparcimiento. Les pedimos fotos a todos y ellos accedían super lindo. Todo bacán, así no fue con Magdyel Ugaz. Ella se portó de manera pedante y se puso rígida en las fotos”, comenta

De igual manera, una joven que se desempeñó como recepcionista de un restaurante cuenta que la actriz no le devolvió el saludó y la maltrato cuando le preguntó dónde podía colocar el arreglo floral que sostenía.

“Crecí en este medio intentando agradar, intentando que el sentir del resto sea más importante que el mío. Y ya no más. Siento que darle vitrina a estas historias es darle protagonismo a algo que no lo merece”, fue la respuesta de Magdyel Ugaz.





MARÍA PÍA COPELLO

Otra de las celebridades que destaca en este reto viral es María Pía Copello. Hasta tres jóvenes la acusan de comportarse de manera soberbia cuando conducía el programa infantil de María Pía y Timoteo.

Una de las chicas menciona que cuando fue al programa junto con su colegio, María Pía no se les acercó y hasta los miró “de mala manera”. No fue el caso con los alumnos de un colegio particular que también asistieron al espacio televisivo.

De igual manera, otra joven menciona que María Pía la hizo llorar cuando se acercó a pedirle una fotografía. Hasta el momento, la ex animadora infantil no se ha pronunciado por estas críticas.

YAHAIRA PLASENCIA

La periodista de Domingo al Día, Dayhanna Chávez, participó del reto de Tik Tok “Mi experiencia incómoda con un famoso”. La reportera habló de su paso por El Gran Show y calificó de “diva” a Yahaira Plasencia.

“Resulta que a mí me tocaban hacer los resúmenes de El Gran Show cuando participaba esta salsera que le gusta mover el totó y tiene fama de diva. Entonces todos los artistas salían y conversábamos con ellos. Cuando la señorita salió pasó por delante de nosotros y se fue corriendo”, menciona la periodista. Yahaira Plasencia no se ha pronunciado hasta el momento.

IVANA YTURBE

En el caso de la modelo, una joven que trabajaba como mesera en el restaurante McDonalds la acusa de maltratar al personal. Ivana Yturbe habría entrado al establecimiento a las seis y media de la mañana, la también influencer no saludó a los trabajadores e hizo el pedido de mala manera.

“Como siempre nosotros saludamos, ni siquiera nos dijo hola, eso es una falta de respeto. Después nos dijo “quiero una hamburguesa”. Nos puso una cara horrible y nos dijo “pedí una hamburguesa con ketchup” y por poco nos la avienta”, comenta. La modelo no ha dado declaraciones sobre este tema.

