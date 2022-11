El maquillador peruano, Martín Catalogne, ofreció una íntima revelación en su canal de YouTube donde se ‘despachó' contra Gian Marco Zignago, asegurando que el cantante es una persona déspota y mal educada con sus mismos fans. Incluso confesó detalles de la relación matrimonial que mantuvo con Claudia Moro, madre de sus tres hijos.

Catalogne dejó entrever que la expareja del cantautor decidió terminar su larga relación de ocho años que mantuvo con otra persona tras conocer a Gian Marco. Precisó que Claudia Moro se portó un poco mal con su familia.

“Conozco a su exmujer porque fue novia de mi primo hermano por casi 8 años, desde la secundaria. Ella, Claudia, era como parte de nuestra familia y no quiero entrar en detalles porque es algo personal y ella tiene hijos, pero ella no se portó muy bien . Cuando conoció a Gian Marco... Mi primo y ella se iban a casar, tenían prácticamente todo comprado y hubo un cambio de planes”, precisó.

En esa línea, el maquillador también aprovechó en arremeter duramente contra el artista, quien últimamente se ha visto envuelto en un escándalo por la humillación que hizo contra un reportero del programa ‘Amor y Fuego’.

“A mí no me sorprende (su actitud) porque lo conozco porque cuando yo volaba, la exenamorada de mi primo éramos del mismo grupo de amigos de tripulantes. He convivido un poco con él, no es un tipo simpático, él se vende muy bien en cámaras, pero en persona es otra cosa. No trata para nada bien a sus fans, me parece creído, déspota, desconsiderado, malagradecido, son opiniones mías, no todo lo que brilla es oro ”, arremetió.

TROME | Maquillador arremete contra Gian Marco

CATALOGNE: “GIAN MARCO SE CREE SUPERIOR”

En otro momento, Martín Catalogne dijo esperar que Gian Marco cambie su actitud con sus fans porque son ellos quienes le dan trabajo. Además, reveló que con él tuvo un mal trato.

“Ha desilusionado a muchísimos fans porque no es capaz de tratarlos bien. Es parte de tu trabajo ser amable, esa gente es la que compra tus discos, la que te da de comer. Sé amable, no tienes que ser mal educado, él trata mal. Fue muy malcriado conmigo, déspota a más no poder. Yo sé lo que es esa cara de odio, déspota y creerse superior, ojalá algún día cambie ”, puntualizó.