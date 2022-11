QUÉ FUERTE. El maquillador Martín Catalogne habló de la personalidad de Gian Marco Zignago tras explotar con el reportero de ‘Amor y Fuego’. El profesional de la belleza reveló que fue amigo de su expareja Claudia Moro y aseguró que él conoce realmente cómo es el cantautor peruano tildándolo de una persona “creída”.

En un video publicado en su canal de YouTube, Martín Catalogne ‘destruyó' a Gian Marco al asegurar que es una persona distinta cuando te cruzas con él, como muchos fans han logrado identificar.

“A mí no me sorprende (su actitud) porque lo conozco porque cuando yo volaba, la exenamorada de mi primo éramos del mismo grupo de amigos de tripulantes, entonces he convivido un poco con él, no es un tipo simpático, él se vende muy bien en cámaras, pero en persona es otra cosa. No trata para nada bien a sus fans, me parece creído, déspota, desconsiderado, malagradecido, son opiniones mías, no todo lo que brilla es oro ”, dijo.

TROME | Maquillador arremete contra Gian Marco

EXAMIGO DICE QUE GIAN MARCO FUE MALCRIADO CON ÉL

En otro momento, el maquillador reveló que Gian Marco se portó mal con él cuando ambos eran cercanos. Precisó que no le sorprende la actitud que tiene con la prensa por que así es él, pues solo aparente para las redes.

“ Ha desilusionado a muchísimos fans porque no es capaz de tratarlos bien. Es parte de tu trabajo ser amable, esa gente es la que compra tus discos , la que te da de comer. Sé amable, no tienes que ser mal educado, él trata mal. Fue muy malcriado conmigo, déspota a más no poder. Yo sé lo que es esa cara de odio, déspota y creerse superior, ojalá algún día cambie”, agregó.