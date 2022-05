Gian Marco Zignago, luego dar detalles del concierto que ofrecerá el 16 de julio, por sus 30 años, en el Estadio Nacional, habló con Trome sobre su situación sentimental y dijo que si de algo servía para las parejas que pasan por situaciones difíciles, es que se sienten a conversar por el bienestar de sus hijos.

”No me considero una figura del espectáculo, me considero más parte de la música, pero a veces no me deja de asombrar cuando escucho o leo cosas, que digo ‘okey, las asumo’, sin que deje de asombrarme”, sostuvo.

Como cuando se dijo que tenías un romance con Isabel Lascuraín (Pandora)...

Uy, el romance con Isabel fue muy gracioso, eso salió de una nota en México y nos reímos mucho, Isabel es mi hermana y mi amiga, la adoro.

Te vi en el programa ‘En boca de todos’ y me quede con la frase que dijiste: ‘Estoy agradecido con todo lo que he vivido’. Bajo tu percepción, luego de una separación, con los casos que se ven en la farándula de infidelidades, ¿lo más saludable es quedar como amigos?

Creo que es vivir en serenidad. La gente se enteró de esto después de dos años, pero no puedo evitar que la gente hable. Lo que sí te puedo decir es que lo único que siento es agradecimiento por la vida que tengo, por los hijos que tengo y, si sirve de ejemplo para parejas que no la están pasando bien, no hay nada más lindo que sentarse a conversar, sobre todo después de 27 años, con tres hijos hermosos. Tenemos una familia, no somos pareja, pero somos familia y eso es amor, y eso es lo que vale la pena, es bueno conversar porque finalmente somos mapa para los hijos.