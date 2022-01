Gian Marco confesó que se ha vuelto más empático con las críticas que le llueven, pues entiende que el contexto de la pandemia por el Covid-19 ha chocado a muchos. Aseguró que los insultos hacia él se dieron en un momento que estaba pasando por un proceso de divorcio, escribiendo un disco y mudando.

En una íntima entrevista para el semanario ‘Domingo’, el cantautor peruano señala que ha aguantado muchas cosas, sin embargo, que la vida se encargará de poner las cosas en su lugar

“ Mucha gente se aprovechó e inventó cosas. Ya la vida se encargará, yo sigo trabajando. Sé quién soy, sé de dónde vengo. No soy una mala persona . Tengo tres hijos extraordinarios, soy un papá maravilloso, Claudia y yo hemos hecho un gran trabajo con nuestros hijos”, dijo.

En esa línea, Gian Marco también resaltó que no es perfecto, pero está en un momento de su vida donde tilda a su carrera como perfecta. “Lo que pasa es que la vida quiere probar mi fortaleza. ¿Sabes una cosa? Soy extremadamente fuerte”, agrega.

GIAN MARCO RESPONDE A SUS HATERS

En otro momento, Gian Marco decidió responder a todas las personas que lo critican por, supuestamente, venir de cuna de oro.

“ Que la gente piense lo que quiera de mí. No se trata de estar justificándome y decir: ‘Ay, yo soy buena gente’. No me interesa . Todo lo que tengo lo construí con mis manos. Me dicen por qué no hago una película de mi vida. Es que no me provoca”, sentenció.