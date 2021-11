En pleno concierto, Gian Marco Zignago no pudo resistirse y se quebró ante todo su público por las críticas que ha venido recibiendo. El cantautor nacional rompió en llanto y aseguró que todo este tiempo no ha sido fácil, pues como se sabe se separó de su aún esposa Claudia Moro.

“Es muy difícil, no ha sido fácil. La gente vive una parte de mí solamente, otros hablan de mí también”, dijo el artista peruano en lo que habría sido su concierto en Huancayo, en el Perú. El popular Samuel Suárez fue quien publicó estos videos evidenciando la nostalgia del cantante.

Ante los gritos de apoyo de su público, Gian Marco recalcó que él no se inclina ante posturas y es como lo ven.

Gian Marco se quiebra durante concierto en Huancayo

“Es muy jodido estar acá parado, es muy difícil hacerlo. Yo no tengo una posición o adopto una pose, soy lo que soy. El que me quiera, que me quiera y el que no, no pasa nada, ya está”, dijo generando la algarabía en pleno concierto.

En esa línea, el cantante destacó toda su trayectoria musical, a la que no pueden reprocharle por el éxito que ha tenido. “Pero nadie me quita 31 años de música en mi país, nadie, nadie, nadie. El tiempo cura todo, el tiempo habla por sí solo”, precisó.

GIAN MARCO ANUNCIÓ QUE ESTÁ SEPARADO

Gian Marco confirmó que está separado hace un poco más de un año y medio de su esposa Claudia Moro, madre de sus tres hijos. Esto lo dijo semanas atrás durante una entrevista con el podcast Se regalan dudas, que también fue difundido por Instarándula.

“Hace unos días atrás estábamos hablando en una reunión familiar, porque como Claudia y yo no estamos juntos más de un año y medio, nos sentamos los cinco para que cada uno expusiera lo que piensa y lo que siente de cosas que están pasando y de los cambios que vienen ocurriendo”, dijo el cantante.