Gian Piero Díaz aclara cuál fue la decisión que tomó ATV antes de que su contrato termine | VIDEO

Quiere dejar las cosas claras. Gian Piero Díaz es consciente que su paso a Esto Es Guerra ha dejado a muchos con la boca abierta de la sorpresa. Pero con especulaciones sobre una supuesta 'traición' a ATV, el conductor quiso dejar en claro cómo se realizó su contrato en Pro TV, productora de América Televisión.

Según contó Gian Piero Díaz en En Boca de Todos, su contrato con ATV venció el 31 de diciembre. Sin embargo, el 12 de ese mes tuvo una reunión con los directivos del canal y ellos le dijeron que no tenían ningún proyecto para él.

"El 12 de diciembre se da una reunión para saber exactamente cuál era mi futuro y voy a hablar en singular porque creo que las cosas se manejan de manera personal. Y ese día 12 me dicen que no hay nada para mí en ATV", declaró Gian Piero Díaz.

Pero eso no es todo. El nuevo conductor de Esto Es Guerra informó que el 14 de diciembre viajó al exterior por sus vacaciones junto a su familia, decisión que el canal ATV sabía. Fue durante sus vacaciones ya a inicios de enero del 2019, que recibió la llamada de Pro TV.

"Es una cosa que uno no dice, se queda callado, pero cuando se generan algunas especulaciones, prefiero aclarar. Yo me iba el 14, como ellos lo sabían. Me iba de vacaciones largas que son las que me tomo con la familia. Yo me iba por un largo tiempo y realmente lo que sí tenía claro (...) es que yo ya había cerrado un ciclo en mi carrera profesional en ATV", indicó Gian Piero Díaz.

El excompañero de Renzo Schuller en Combate no se refirió en ningún momento sobre su compañero, pero cuando habló de su situación contractual con ATV, se refirió de manera 'singular' pues creía que era la mejor forma de explicar lo sucedido.