Gian Piero Díaz: "No es que haya dejado 'Combate', sino que 'Combate' termina dejándonos a nosotros"

El actual conductor de ‘Esto es guerra’, Gian Piero Díaz, aseguró que no se arrepiente de las críticas que tuvo hacía el reality de América Televisión, durante el tiempo que conducía ‘Combate’ en ATV.



“Si chanqué a alguien, siempre fue a la producción, hay muchas cosas con las cuales no he cambiado mi forma de pensar ni mucho menos, porque lo que dije en ese momento (que eran la copia), lo sentía y lo pensaba. Soy una persona que cuando trabaja en un sitio, lo voy a defender con todo, porque soy una persona apasionada de su ‘chamba’ y porque me gusta lo que hago”, comentó Gian Piero Díaz, quien resaltó que su salida del reality de ATV se dio en buenos términos.



“No es que haya dejado ‘Combate’, sino que ‘Combate’ termina dejándonos a nosotros”, añadió en ‘Domingo al día’.



Asimismo, indicó que defenderá a ‘Esto es guerra’ ante cualquier crítica que se presente.



“Si mañana sale un programa de la competencia y siento que nos están haciendo daño, voy a defender a ‘Esto es guerra’ de la misma manera (que lo hizo con ‘Combate’)”, sostuvo en ‘Domingo al día’.