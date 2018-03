Gian Piero Díaz es uno de los rostros más representativos de la televisión peruana por su labor junto a Renzo Schuller en la conducción de Combate, el popular reality juvenil de ATV pero a comienzos del nuevo milenio, el también actor atravesaba por un difícil momento y de haber seguido adelante con sus planes, no habría alcanzado el éxito del que goza actualmente ni mucho menos protagonizado una verdadera historia de amor junto a la mujer que terminaría siendo su esposa y madre de sus dos hijos.



En entrevista con el programa Andrea al mediodía, Gian Piero Díaz contó que hace 17 años conoció a su esposa, la educadora Borka Bozovich, en circunstancias que uno creería que solo ocurren en las películas de Hollywood. Si bien tenía amigos en común con ella, todo ocurrió en un concierto de Christian Meier al que asistió y sintió “algo que no le había pasado antes” cuando hablaron por primera vez.



“Tenía que ver a unos amigos que estaban arriba, me la cruzo y le digo ‘espérame acá, vamos a salir’. Subí y les dije ‘chicos, olvídense de mí’. Bajo y terminó el concierto, Christian (Meier) nos invitó al backstage, de ahí nos fuimos a comer y (estamos juntos) hasta el día de hoy”, contó el conductor de Combate, que dijo que dos semanas después le propuso matrimonio a Borka Brozovich con un anillo de papel.



Gian Piero Díaz y la historia de amor con su esposa y madre de sus dos hijos

Sin embargo, Gian Piero Díaz tenía pensado viajar a México pues TV Azteca le había propuesto formar parte del elenco de una telenovela que se grabaría en dicho país. Sin embargo, con las maletas en el auto y antes de partir hacia el aeropuerto, sufrió una crisis existencial que lo hizo recapacitar y quedarse en el Perú. “Así fue pero fue la mejor decisión que pude tomar”, agregó.



Gian Piero Díaz contó que le costó reengancharse ya que había permanecido alejado por unos años de las pantallas y la telenovela ‘Extasis’ de Iguana Producciones en la que participó no tuvo la acogida esperada pero que todo cambió cuando conoció al recordado Ricky Tosso, quien lo colocó nuevamente en el mundo de la actuación con su fenecido programa “Teatro desde el teatro”.



Actualmente, Gian Piero Díaz y Borka Brozovich llevan 17 años juntos (cinco como pareja y 12 de matrimonio) y tienen dos hermosos hijos producto de us unión: Emma, de 6 años, y Mateo, de 1 año y 10 meses. Sin duda, una historia de amor sacada de un guión de Hollywood.

