Gian Piero Díaz lloró en vivo al recordar a su abuelita que falleció el año pasado: “Ya está tranquila”

En la reciente edición de “En boca de todos”, Gian Piero Díaz se conectó con el programa para participar en una de sus secuencias. Sin embargo, el conductor de “Esto es Guerra” terminó protagonizando un emotivo momento tras referirse a su abuelita Julieta Polastri, quien falleció el año pasado.

La producción del programa conducido por Maju Mantilla y Tula Rodríguez sorprendió a Gian Piero mostrándole unas fotografías de su abuelita. El actor al ver las imágenes no pudo emitir palabras y se quebró.

“Un besito para mi mami Julieta, de dónde sacaron las fotos. No lo puedo creer”, comentó el conductor de EEG tras la sorpresiva nota que le mostraron.

Gian Piero Díaz, ya recuperado, se animó a revelar que su abuelita falleció el año pasado, y descartó que haya sido a causa del COVID-19. “Ya venía siendo un año duró, terminó así. Ya está tranquila, está bien. Ella era súper católica, ya está con mi abuelo Raúl”, contó.

Finalmente, la figura de América Televisión pidió que le brinden unos minutos para enviar un mensaje de reflexión sobre el cuidado que se debe tener para evitar más contagios de COVID-19.

“Yo quería aprovechar este momento porque la gente no se está tomando las cosas en serio. Hay personas que creen que esto es un juego, que no le dan la importancia debida, que creen que el uso de la mascarilla es una regla tonta, que la cuarentena es una pérdida de tiempo. Yo les digo una cosa, mi abuela no falleció de COVID-19, pero conozco a muchísima personas que gran parte de su familia a muerto a causa de esta enfermedad”, enfatizó.

Gian Piero Díaz se emociona al recordar a su abuela

