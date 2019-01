Gian Piero Díaz y Mathías Brivio tuvieron su primera discusión en Esto es Guerra 

Gian Piero Díaz tuvo su primera discusión con Mathías Brivio en Esto es Guerra tras su llegada desde Combate, de ATV, donde generó un "terremoto" su partida, según Magaly Medina.

Después que los 'retadores' de Esto es Guerra ganaran un punto celebraron bailando, sin embargo, Mr G. hizo el conteo para comience una nueva ronda, algo que reclamó Gian Piero Díaz cuando terminó el juego.

Aunque el equipo de Gian Piero Díaz en Esto es Guerra volvió a sumar el punto, el ex conductor de Combate dio su punto de vista, porque "celebrar es parte de cualquier triunfo". Ante esto, Mathías Brivio respondió a su nuevo compañero.



"Yo te voy a explicar, Piero, acá cómo funcionan las cosas. Una vez que Mr G. dice: '3,2,1', ellos tienen que estar en su sitio", dijo Mathías Brivio. Estas palabras generaron la incomodidad de Gian Piero Díaz.



Nicola Porcella reclamó a Gian Piero Díaz, pero el nuevo conductor de Esto es Guerra pidió que no se metiera, porque la discusión era entre Mathías Brivio y él.



"El tema lo debemos discutir entre tú y yo, más allá de las reglas que las voy a respetar siempre, pero es criterio nuestro porque a mí no me gusta ganar con ventaja (...), que si los competidores están atrás celebrando, me parece que no es justo que se empiece de esa manera”, mencionó Gian Piero Díaz.



Sin embargo, Mathías Brivio tampoco se quedó callado y respondió que "hay reglas" en Esto es Guerra. "Cuando Mister G dice: ‘3,2 y 1’, estén donde estén empieza la competencia", agregó el ex compañero de María Pía Copello.



"Sé que recién estamos comenzando y recién nos estamos conociendo en la conducción, pero a lo largo del programa te van parecer justas y como no", contestó Mathías Brivio.



Después de la intervención de varios participantes de Esto es Guerra, Gian Piero Díaz no quiso seguir discutiendo, aunque dejó un mensaje que no fue del agrado de Mathías Brivio.



"Ya entendí, ahora en adelante tengo que perder las competencias para poder estar en mi lugar", concluyó Gian Piero Díaz.