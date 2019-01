"Gian Piero Díaz fue mi primera opción para conducir Esto es Guerra", reveló productor Peter Fajardo

Gian Piero Díaz aseguró que se siente cómodo al frente de ‘Esto es guerra’, porque tiene una cercana amistad con Mathías Brivio y espera adaptarse rápido.



“Nadie sabía que iba a estar aquí, era algo importante y prefería mantenerlo muy secreto. Con Mathías somos amigos y habrá ‘química’ para conducir el programa. Además, ya no se podrá distraer con las piernas de María Pía”, señaló Gian Piero Díaz.



En tanto, Mathías Brivio dijo que el espíritu de ‘Esto es guerra’ no va a cambiar.



“Ya teníamos el cambio de ‘guerreros’ contra ‘retadores’, y ahora lo vamos a reponteciar con la presencia de Gian Piero”, agregó.



En tanto, el productor de ‘Esto es guerra’, Peter Fajardo dijo que el ‘jale’ de Gian Piero Díaz se produjo profesionalmente, pues ‘ya no tenía contrato con ATV desde diciembre.



“Esta era la intención, que todos se queden sorprendidos. María Pía dejó la valla muy alta y creo que Gian Piero es la persona indicada para encabezar a los ‘retadores’. No fue complicado ‘jalar’ a Gian Piero, porque ya no tenía contrato. Fue mi primera opción y aceptaron”, contó Fajardo, que el año pasado logró juntar a Yahaira Plasencia con Daniela Darcourt en el reality de competencia.



TERREMOTO EN ATV



Por otro lado, Magaly Medina contó que la llegada de Gian Piero Díaz a ‘Esto es guerra’ causó un ‘terremoto en ATV’, porque estaba negociando la renovación de su vínculo laboral, y lo consideran como una ‘alta traición televisiva’.



“Cuando todos en ATV lo habíamos visto con nuestra camiseta puesta, de pronto apareció en otro lado. A Ney Guerrero casi le da un paro cardíaco. Era ícono y figura de ATV”, añadió la ‘Urraca’.