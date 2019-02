Gian Piero Díaz recuerda a Ricky Tosso en sus inicios: "Él me cambió la vida"

Gian Piero Díaz , quien ya tiene dos semanas en Esto es Guerra , se entrevistó este sábado con Choca Mandros en el "Chocahuarique" y recordó sus inicios en la actuación y el mundo de la televisión, pasando por recordadas telenovelas y su participación en Teatro desde el Teatro.

"Regresando de Chaclacayo recibo una llamada de la producción de Teatro desde el Teatro y conozco a Ricky (Tosso). Ahí me cambió la vida", reveló Gian Piero Díaz al recordar cómo incursionó en el exitoso formato.

"Te puedo decir que el 80% de lo que puedo tener de humor se lo debo a él (Ricky Tosso). Con él, de una u otra manera, yo descubrí muchas cosas que no sabía que tenía", agregó Gian Piero Díaz en la entrevista.

"Me cambió la vida porque ahí me conocen y en Teatro desde el Teatro tenía la posibilidad de hacer distitos personajes, siempre de humor, pero claro, la gente me empezó a ver", dijo Gian Piero Díaz.