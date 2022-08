¡UY! Gian Piero Díaz, uno de los conductores del segmento Esto es Bacán, no dudó en contestar a Johanna San Miguel, quien, durante la emisión de Esto es Guerra, calificó de “sueños de opio” luego de escuchar la palabra “bacán”.

LEE TAMBIÉN: Alondra García Miró y Aislinn Derbez empezaron a seguirse en redes en medio de rumores de salidas con Vadhir Derbez

“Sueños de opio” se relaciona con “ilusiones irrealizables”, que podría entenderse como que el nuevo programa no obtendría el reconocimiento nacional que tiene Esto es Guerra, uno de los programas con mayor sintonía en el Perú.

Días antes del estreno de Esto es Bacán, Gian Piero Díaz se pronunció luego de algunos comentarios negativos.

“De pena, pero al parecer Esto es Bacán ha sacado lo menos bacán de algunas personas. ¡Cuando sepan de que se trata y lo que vamos a hacer y por quien lo vamos a hacer, van a pesar diferente! Nos vemos”, expresó en Instagram.

Gian Piero Díaz responde a dardos de Johanna San Miguel por Esto es Bacán: “Me molesta y fastidia”

Gian Piero Díaz sobre comentarios de Johanna San Miguel: “Me molesta y fastidia”

En otro momento, Gian Piero indicó que no hay dudas que el mensaje de Johanna San Miguel era para Esto es Bacán.

“¿Fue bastante claro no? Yo pienso que se despertó algo, no sé si preocupación, no terminé de llegar a entender (…) (Y eso de Sueños de opio...) Ah de que nos cayó a nosotros obviamente, que nos generó una molestia un fastidio sí, particularmente a mí también. Escuchar un comentario así, de verdad que llama la atención, pero entiendo que es parte de un programa en vivo y ya”, manifestó a Amor y Fuego.

TE PUEDE INTERESAR

Jessica Newton llama tóxica a Magaly: “Que encuentre alguien con quien distraerse a ver si se olvida de mí”

Identifican a hombre captado con esposa de Gastón Acurio: ¡Trabaja en su restaurante!

Paolo y Ana Paula se dejaron de seguir en IG y ella manda misterioso mensaje: “No pierdas tiempo tratando de entender a los demás”