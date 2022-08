¡PONE FIN A ESPECULACIONES! Gian Piero Díaz aclaró cuáles fueron los motivos para no renovar su contrato con Esto es Guerra. El conductor estuvo envuelto en un rumor sobre un “problema” que habría tenido con un chico reality.

No obstante, en Amor y Fuego, Gian Piero aclaró que nunca ha tenido ninguna pelea con los participantes de Esto es Guerra.

“(Peluchín: ¿Tu en realidad te fuiste de EEG por un problema con uno de los participantes?) No, cuando empezamos el programa, de manera sarcástica, porque iniciamos con los encapuchados atrás yo digo: miércoles de pensar que iba a volver a ver a un chico reality, era una broma”, explicó.

Asimismo, detalló que la verdad sobre su salida es que quiere compartir más tiempo con su familia, algo que con EEG no podía.

“Yo tomé la decisión por un tema familiar, el 99.9% fue un tema familiar de tiempos (…) Cuando regresamos de México, yo se los comunico y les digo: “Te aviso con tiempo porque lo que menos quiero es que para ti sea una complicación”, dijo.

Gian Piero pone en evidencia a EEG: “Nos dicen qué decir”

En otro momento, Gian Piero Díaz reveló que, cuando era conductor de EEG, el productor y su equipo le daban indicaciones durante el programa.

“El tema es que tú decides si lo dices o no lo dices porque más allá que esto sea un programa de competencia, el que termina diciendo las cosas eres tú por lo tanto tienes que asumir la responsabilidad de lo que dices. A mi Peter no me decía mucho (…) a veces había parte de cosas que me decía para hacer reality y había momentos donde lo decía y otros donde no, por criterio”, agregó.

