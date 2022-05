Gian Piero Díaz se pronunció luego del comentado debut de Renzo Schuller en la conducción de Esto es Guerra al lado de Johanna San Miguel. El actual conductor de Willax se negó a comentar el ingreso de su excompañero de Combate.

“Estoy tranquilo acá, la verdad estoy tranquilo, haciendo lo que me gusta, estoy chambeando duro y parejo con las dos producciones y la verdad yo estoy tranquilo y miro más, me preocupo más por mi equipo, por mi misma producción, por todos, no estoy mirando al lado ahorita. Estoy concentrado en mi chamba y la verdad que prefiero no emitir ningún tipo de comentario ”, dijo el popular ‘Pipi’ para las cámaras de Amor y Fuego.

Además, Gian Piero Díaz aseguró que le desea lo mejor y mucho trabajo a todos su compañeros de la televisión, sin querer mencionar a Renzo Schuller. “Mi vida va ser mucho más tranquila si no emito ningún tipo de comentario, yo siempre le voy a desear lo mejor a todo el mundo, que le vaya muy bien a todos y si tienen chamba, mejor todavía” , acotó.

Finalmente, cuando fue consultado por si volvería a trabajar al lado del popular ‘Shushu’, no descartó volver a compartir pantalla con el también actor. “Después de la pandemia yo jamás voy a decir nunca a algo”, aseveró.

Gian Piero Díaz, quien ahora conduce dos programas de Willax, no descartó volver a trabajar con Renzo Schuller en algún momento.

