Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado anunciaron en conferencia de prensa que, desde este sábado 26 de febrero, vuelven a la pantalla bajo la conducción del programa ‘Sorpréndete’, que se emitirá a las 7:00 de la noche, a través de Willax.

Hasta el año pasado, todo se trataba de un rumor, sin embargo, el pasado primero de enero Gian Piero Díaz lanzó a través de su cuenta oficial en Instagram, un reel de su nuevo proyecto televisivo junto a Rossana Fernández.

En conferencia de prensa, Gian Piero Díaz reconoció que la principal motivación para poder formar parte de este nuevo programa está relacionada a su familia e hijos.

“La razón fundamental es poder estar tiempo con mis hijos, que entiendan que después de almuerzo no me tengo que ir, que puedo compartir con ellos su crecimiento”, dijo el actor.

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado vuelven a la TV (VIDEO: LADY GAMARRA)

SE DESPIDIÓ DE EEG

Como se recuerda, Gian Piero Díaz se despidió de ‘Esto es guerra’ entre lágrimas, pero agradecido por todo lo aprendido durante los 10 años que ha conducido un programa de competencia.

“No me voy porque no quiera estar aquí, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar ciertas decisiones poniendo las cosas en una balanza. Son 10 años, mi hija mayor tiene exactamente los diez años que yo tengo en programas de competencia y siento que me he perdido muchas cosas a pesar de todo el tiempo que yo trato de darles (a sus hijos)”, expresó en la última edición del reality.