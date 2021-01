Giancarlo Scarpati, quien denunció por ultraje y agresión a José Manuel Pando, se enfrentó a la expareja de Shirley Cherres en vivo, a través del programa de Magaly Medina. El influencer se encontraba en el set de la ‘urraca’ mientras que el ex de la porrista se conectó vía microondas.

El animador se molestó cuando el programa se conectó con Pando: “Me da asco, repugnancia, tener al frente a un agresor, alguien que no solo me ha intentado abusar sino que me ha agredido, y no solo a mí, sino a otras mujeres. Qué asco me das, qué repugnante y poco hombre”.

Posteriormente, la expareja de Shirley Cherres negó que haya ultrajado o golpeado a Giancarlo Scarpati porque no lo dejó inconsciente donde se le vio al animador.

El programa de Magaly Medina difundió nuevas imágenes de Giancarlo Scarpati saliendo caminando tranquilamente con José Manuel Pando, expareja de Shirley Cherres, y un amigo del condominio en el que vive Sandra Mathews. Sin embargo, horas después apareció inconsciente en una acera en el distrito de Breña.