El programa de Magaly Medina difundió nuevas imágenes de Giancarlo Scarpati, quien denunció que había sido abusado tras imágenes donde se le ve inconsciente en una acera, saliendo con José Manuel Pando, expareja de Shirley Cherres, y un amigo del condominio en el que vive Sandra Mathews.

En el video se aprecia que el influencer salió caminando tranquilamente con las dos personas que han sido acusados por Scarpati por ultraje y agresión.

Esta semana se difundieron videos de Giancarlo Scarpati inconsciente en un acera. Al respecto, el animador dijo que fue víctima de una agresión sexual por parte de la expareja de Shirley Cherres y sus amigos.

“Lo que ustedes han visto ha sido producto de una violación donde me aventaron de un auto, me dejaron tirado, todo va a salir en el programa de Magaly el día lunes”, dijo el influencer.

Al respecto, José Manuel Pando contestó, a través de un video, que la acusación en su contra es mentira. “No le he hecho nada, todo es mentira. Esa noche yo he estado ahí una hora y me fui”, mencionó la expareja de Shirley Cherres, quien también fue denunciado por agresión física y psicológica por la porrista.

Además, Pando afirmó que los moretones que tiene el rostro Giancarlo Scarpati se deben a que se golpeó con la acera. “¿No han visto los videos donde está tirado en el piso?”, concluye.

TROME - VIDEO DEL CONDOMINIO REVELA QUE GIANCARLO SCARPATI SALIÓ BIEN