Giancarlo Scarpati y José Manuel Pando, quien se hizo conocido en la farándula local por ser pareja de la porrista Shirley Cherres y ser acusado por el ‘influencer’ de ser abusado por él, se pelearon cuando se encontraron en Máncora.

En imágenes difundidas por Magaly Tv. La firme se ve cómo Pando, los amigos de este y Giancarlo Scarpati intentan agarrarse a golpes, pero son son retenidos por otras personas.

El ‘influencer’ lanzó alcohol a la cara de la expareja de Shirley Cherres y un amigo de Pando reaccionó y le tiró un puñete.

“Tú tienes una denuncia mía. Respétame, papito, respétame”, le dijo Giancarlo Scarpati a Pando, quien parecía tomar la riña tranquilamente





TROME - Giancarlo Scarpati y José Manuel Pando casi se agarran a golpes en Máncora. (Video: Magaly Tv. La firme)

SCARPATI VS PANDO

En enero pasado Giancarlo Scarpati denunció en su cuenta de Instagram que fue ultrajado por un grupo de amigos. La denuncia la hizo después de que la cuenta de Instagram, Instarándula, publicará un video donde se le observa inconsciente en una acera.

En el video que se publicó en Instarándula se observa a Giancarlo Scarpati totalmente fuera de sí, echado en una acera. Las personas que lo grabaron hacen bromas de mal gusto sobre el animador en lugar de ayudarlo.

Tras la difusión de esta grabación, Giancarlo Scarpati utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que se encuentra en ese estado porque un grupo de amigos lo ultrajaron. “Me aventaron de un auto, me dejaron tirado, todo va a salir en el programa de Magaly el día lunes”, mencionó.

Apenas salió la denuncia de Giancarlo Scarpati, José Manuel Pando realizó una transmisión en vivo con sus seguidores a través de Instagram.

“No le he hecho nada, todo es mentira. Esa noche yo he estado ahí una hora y me fui”, dijo la expareja de Shirley Cherres, quien también fue denunciado por agresión física y psicológica por la porrista.

Además, José Manuel Pando afirmó que los moretones que tiene el rostro Giancarlo Scarpati se deben a que se golpeó con la acera. “¿No han visto los videos donde está tirado en el piso?”, concluyó.

