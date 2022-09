A través de su cuenta de Instagram, Gianella Marquina respondió a sus seguidores y contó que no tiene pensado convertirse en mamá, tal y como sucedió con su hermana Samahara Lobatón e incluso Melissa Klug, su madre, quien planea tener un bebé con su pareja Jesús Barco.

En el mensaje, Gianella Marquina señala que no está en sus planes el convertirse en madre, a corto plazo, porque tiene muchas metas que le gustaría cumplir.

“Sinceramente no lo tengo pensado ni proyectado, no siento ese feeling de ser madre en absoluto, la verdad. Si bien es cierto, sí lo siento con mis hermanos, mi sobrina porque soy super protectora y me siento hermana leona con ellos, pero después de eso ahí quedan todos los sentimientos jajajaja no me genera ninguna emoción ser mamá, a parte que tengo muchísimos planes y metas que aún me faltan cumplir ”, comentó en sus redes sociales.

Gianella Marquina niega querer ser madre porque tiene planes y metas que cumplir (Foto: Instagram)

PODRÍA SER MADRE EN EL FUTURO

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que, años más adelante, pueda tener hijos pero que por lo pronto el tema de la maternidad está completamente descartado en su vida.

“Eso es ahora, tal vez en 8 o 10 años cambie de parecer respecto a los hijos… Quién sabe, pero por ahora es un NO”, agregó la influencer y hermana de Samahara y Melissa Lobatón.