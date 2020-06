A través de su cuenta de Instagram, Gianella Marquina dejó la cosas claras sobre el embarazo de Samahara Lobatón. La mayor de las hijas de Melissa Klug indicó que es un tema que solo le pertenece a su hermana y ella no tiene porque estar pronunciandose a cada momento.

Samahara Lobatón confirmó hace unos días que se encuentra embarazada de cuatro meses a sus 18 años. Pese a que muchos la criticaron y otros la apoyaron, la hija de Melissa Klug aseguró que está feliz con la noticia y que, junto a su pareja, decidieron tener al bebé y formar una familia.

Al respecto, Gianella Marquina indicó que es un tema que ‘le pertenece a la intimidad de su hermana’ y que no tiene porque estar comentando vía redes sociales.

“No me incomoda (el embarazo de Samahara Lobatón), pero no es un tema que sea mío netamente, es un tema personal de mi hermana. Si ella quiere conversarlo, comentarlo, que lo haga ella. No soy la indicada porque no es mi pancita”, precisó.

Por otro lado, dejó en claro que junto a su hermana Melissa Lobatón serán unas tías muy ‘engreidoras’, pese a que ella es un poco menos cariñosa. “Yo creo que Melissa más que yo, ella es más engreidora con la familia, yo soy más seca”, agregó.

Por otro lado, Gianella Marquina indicó que ‘ya es tía desde hace mucho’ porque su mejor amiga tuvo un bebé. “Yo soy tía desde hace muchísima antes, porque mi amiga dio a luz hace un mes”, agregó.

Gianella Marquina sobre Samahara Lobatón