Gianella Neyra sobre el actor Juan Darthés y las acusaciones por acoso sexual: "¡No he callado, ni callaré NUNCA!"

Rompe su silencio. Hace unos días, la periodista argentina Laura Ubfal afirmó que Gianella Neyra también había sido víctima de acoso sexual por parte del actor Juan Darthés, quien está acusado de violación a Thelma Fardín.

De acuerdo a la mujer de prensa, Gianella Neyra le había contado al director de la telenovela "Culpables de este amor" -en donde compartía roles con Juan Darthés- que el actor la habría tocado en escenas en la cama.

Ante esto, Gianella Neyra decidió salir al frente para aclarar la situación. La actriz y 'Mujer Sin Filtro' negó rotundamente las afirmaciones de la periodista, pero exhortó a las mujeres a no quedarse calladas en caso de acoso.

"Con respecto a las noticias que circulan con mi nombre quiero decir que rechazo todo tipo de acoso o abuso sexual. ¡No he callado, ni callaré NUNCA!. Enfoquémonos en lo que está sucediendo. Mi corazón está con ustedes. ¡Qué se haga justicia!", escribió en Twitter Gianella Neyra.

Gianella Neyra Gianella Neyra

Actualmente, el actor Juan Darthés se encuentra en Brasil y, según la prensa argentina, el intérprete está trabajando en la administración de un local. Según la defensa de Thelma Fardín, intentaron evitar la salida del hombre del país, pero fue imposible.

“Estudiamos estrategias para poder evitarlo pero como no hay causa en la Argentina no podíamos evitarlo. Él no comete un delito al dejar el país", dijo la abogada en declaraciones a LaRed21.