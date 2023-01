Gianella Neyra lloró desconsoladamente al despedirse de la conducción de ‘Arriba mi gente’, magazine matutino que se transmite a través de Latina Televisión junto a Mathías Brivio y Santi Lesmes. La artista se quebró y tuvo palabras de agradecimiento con sus compañeros.

Sin embargo, fuentes de Trome señalaron que la también actriz pasaría a América Televisión para ser parte del proyecto ‘Las Mujeres de la PM’ junto a sus amigas Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos.

“Yo también los voy a extrañar muchísimo, les agradezco enormemente, ha sido una decisión bien difícil y ustedes lo saben, pero también hay otras cosas que quiero hacer y los tiempos a veces no colaboran. Ha sido un año bien desafiante, pero sí agradezco la familia hermosa que he conseguido en ‘Arriba mi gente’, gracias a todos, no es fácil encontrar un equipo tan bonito, con tan buen corazón. Ha sido un gran regalo todo este año, los voy a extrañar mucho, vendré a visitarlos”, dijo en su despedida.

Gianella Neyra se despide de 'Arriba mi gente'

CHRISTIAN RIVERO LA SORPRENDE EN VIVO

El actor y conductor Christian Rivero llegó al set de ‘Arriba mi gente’ EN VIVO y sorprendió a su pareja Gianella Neyra con un ramo de flores amarillas y junto a una dedicatoria que decía:

“Ha sido un año de mucho aprendizaje y mucho trabajo, donde vayas, siempre serás bien recibida porque eres una persona excepcional, buena y generosa . Me apena tu partida, pero más me ilusiona tu regreso”, acotó.

‘MUJERES DE LA PM’ VUELVE A AMÉRICA TV

El programa ‘Mujeres de la PM’ conducido por Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos volverá a la pantalla chica el 2023, así se anunció en la preventa de ‘América TV’. Si bien en un inicio aseguraron que solo Gianella Neyra sería la gran ausente para conformar su equipo de siempre, esto ya no sería así con su retiro de Latina.

“ Uno de los anuncios más importantes es el regreso de las ‘Mujeres de la PM ’ por la señal de América TV, estarán por sus pantallas el próximo año, los detalles se los contemos más adelante”, reveló Rebeca Escribens por América Televisión.