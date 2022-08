La actriz Gianella Neyra aclaró que no ha dado un paso al costado como conductora de ‘Arriba mi gente’ y su ausencia se debió a que estaba rodando una película. Dice que la pasa bien en el programa, le encanta el equipo y la experiencia.

“Entré (a Arriba mi gente) porque me pareció un proyecto lindo, positivo, diferente, con un equipo superlindo de trabajo, tanto delante como detrás de cámaras, y lo acepté porque la voy a pasar bien”, señaló Gianella.

“Después lo que suceda con el público es difícil prever o de anticipar. Entonces todo lo que ha venido sucediendo, hasta ahora, y lo que va a venir después porque va a seguir creciendo el programa, recién estamos empezando, creo que van a ser cosas lindas. Por eso estoy recontra agradecida con el equipo y contenta con la experiencia”, agregó.

¿Cómo tomas las críticas?

Mira, la verdad es que yo hago mi chamba y eso es lo que a mí me compete. El resto, obviamente, va a tener su opinión y la respeto, la escucho, la valoro y la tomo en cuenta, pero nada yo hago mi chamba.

Se comentó que habías dado un paso al costado porque has estado ausente del programa.

He estado trabajando, grabando una película y me tuve que ir a Pacasmayo. Es una película nueva, una comedia que estamos haciendo con Ani Alva que va a salir el próximo año, entonces me dieron permiso. Luego, estuve con los ensayos de la obra ‘Madres, el musical’, pero el lunes estoy de vuelta en el programa.

MADRES, EL MUSICAL

Luego del éxito de “Todos Vuelven, un musical para el reencuentro”, Preludio Asociación Cultural pone en escena la comedia musical ‘Madres’.

La obra que se presenta en Teatro Municipal tiene en su elenco a Érika Villalobos, Gianella Neyra, Rossana Fernández Maldonado y Alexandra Graña, quienes darán vida a Sandra, Dani, Pau y Bea, cuatro amigas que atraviesan las duras etapas de la maternidad con una historia hilarante y conmovedora. La obra cuenta con la dirección general de Giovanni Ciccia y la dirección vocal y producción general de Denisse Dibós.

Gianella Neyra, Karina Borrero, Santi Lesmes y Mathías Brivio conducen 'Arriba mi gente'

Este es un homenaje a las madres, no solo a las biológicas, sino a las que crían, a las que protegen, a las que abrazan, a las que defienden y dan contención, un musical que resalta el valor de la maternidad y que se desarrolla en la singular reunión de cuatro entrañables amigas que atraviesan el revolucionario momento de convertirse en mamá.

La puesta en escena cuenta con 20 canciones originales, una orquesta de músicos en vivo bajo la dirección del maestro César Vega (director de orquesta y arreglista de todos los musicales de Preludio desde hace 15 años). Además, cuatro jóvenes cantantes de las canteras de los talleres de Preludio serán las coristas de la banda.

La historia cuenta cómo las mejores amigas de Dani le han preparado un baby shower sorpresa en donde cada una le dará consejos para sobrevivir a la difícil, maravillosa e interminable tarea de ser mamá. “Madres, el musical” es una obra llena de música, risas y emociones sobre la tremenda aventura de ser mamá.