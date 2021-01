LE CONTESTA CON TODO. Gianella Ydoña no se guardó nada y arremetió contra Magaly Medina, luego que la Urraca criticara el show privado de alto contenido erótico que realizó por Zoom, el mismo por el que cobraba 30 dólares.

“No le hago caso, muchos me dicen que ella no se acuerda lo vulgar que fue cuando llegó borracha (a su programa) y se sacó el calzón en televisión. Para mí la vida no es fácil, he tenido caídas, pero siempre me he levantado”, dijo la popular ‘Protagonista’.

Cabe indicar que hace unos días, la conductora de Magaly Tv La Firme comentó el show hot de la ex de Jossimar, asegurando que era de lo más vulgar que había visto. “A mi equipo se le olvidó de colocarle el censurado en varias partes, pido disculpas porque el show en sí, es bastante calentón y bastante vulgar. Una de las cosas más vulgares que he visto”. afirmó.

“Su show es decadente, es bastante improvisado en un cuartito de cualquier manera, no baila... Es un espectáculo bastante bochornoso”, agregó la periodista.

TROME | Magaly Medina critica show de Gianella Ydoña (Magaly TV La Firme)