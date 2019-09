"Yo jamás he hecho una denuncia pública por agresión contra Josimar", aseguró Gianella Ydoña, aún esposa del cantante

Gianella Ydoña reaparece ante las cámaras de TV para promocionar su nueva línea de ropa Gianella Fashions en una galería de Gamarra, en La Victoria. La expareja de Josimar enlazó con el programa 'Válgame Dios' y habló sobre su nuevo emprendimiento.

Pero la jovencita no pudo evitar las preguntas sobre la denuncia pública por agresión física, psicológica y patrimonial que realizó contra el padre de su hijo y que nunca legalizó ante las autoridades.

Cuando los panelistas de Válgame Dios empezaron a cuestionarla, Gianella Ydoña se puso nerviosa y aclaró que no siguió adelante con el proceso por el bien de su hijo, pues lo veía sufrir al no estar con su padre.

"Al ver que mi bebé reclamaba a su papá, que siempre me preguntaba por él y no lo veía y no compartían, eso fue lo que me motivó a mí (a no continuar) Tal vez por mi cólera, mi ira en ese momento actué mal y afecté a mi hijito", comentó.

Gianella Ydoña dice que nunca acusó de agresión a Josimar (Fuente: Latina)

Lo que más llamó la atención fue que Gianella Ydoña negó haber hecho una denuncia pública contra Josimar por agresión y que lo único que reclamó era que el cantante cumplía con su hijo, pero no con ella.

"Yo jamás he hecho una denuncia pública por agresión. Yo salí a decir siempre que el papá de mi hijo cumplía con él, pero no conmigo. Eso fue lo que yo salí a reclamar", indicó.

Cuando Janet Barboza le increpó sobre el episodio de agresión que ella narró a través de su abogada en diferentes canales de TV, le cuestionó si pensaba en las mujeres que sufren de violencia diariamente.

Janet Barboza: ¿Eres consciente de la cantidad de mujeres que son agredidas diariamente?

Ante esto, Gianella Ydoña sorprendió al responder a todo el panel del programa así: "Sí, pero yo no he pasado una agresión diaria. Pasó una vez, no lo permití, me separé y hasta el día de hoy jamás volví con esa persona (...) Yo nunca he salido a decir nada. Puedes decirme lo que tú gustes, pero yo como mamá tengo que pensar en mi hijo".