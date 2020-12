Gianella Ydoña anuncia que abrirá pronto su cuenta de OnlyFans con contenido para adultos

A través de su cuenta de Instagram, Gianella Ydoña reveló que ´pronto´ abrirá su cuenta de OnlyFans en la que se acostumbra que diversas personalidades publiquen fotografías y videos explícitos y con alto contenido sexual.

Gianella Ydoña respondió preguntas de susua seguidores en las que no dejó nada a la imaginación. La popular ‘Protagonista’ lució más sexy que nunca al confirmar que abrirám su OnlyFans.

En las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, Gianella Ydoña luce una atrevida lencería y se viste de colegiala para ‘enloquecer’ a sus fieles seguidores.

Hace unas semanas, Gianella Ydoña contó que viene trabajando arduamente en sus redes sociales para darle lo mejor a su pequeño hijo, fruto de la relación que tuvo con el cantante Josimar.

“Soy una mujer llena de energía y tengo que salir adelante por mi hijo y por mí. No es fácil trabajar con las redes sociales, demanda tiempo porque soy quien crea el contenido y hasta edito las fotos. No tengo a nadie que me mantenga, sé trabajar y, si se trata de echarle mano dura al trabajo, lo tengo que hacer para sobrevivir”, dijo ‘La protagonista’.