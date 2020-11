Gianella Ydoña contó que viene trabajando arduamente en sus redes sociales para darle lo mejor a su pequeño hijo, fruto de la relación que tuvo con el cantante Josimar.

“Soy una mujer llena de energía y tengo que salir adelante por mi hijo y por mí. No es fácil trabajar con las redes sociales, demanda tiempo porque soy quien crea el contenido y hasta edito las fotos. No tengo a nadie que me mantenga, sé trabajar y, si se trata de echarle mano dura al trabajo, lo tengo que hacer para sobrevivir”, dijo ‘La protagonista’.

Hace un tiempo nos contaste que Josimar le había reducido la pensión de alimentos a tu pequeño...

Sí y me dijo que eso será así hasta que termine la pandemia. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Como mamá tengo que trabajar para tener, por lo menos, mis cosas básicas, apenas estoy iniciado, pero estoy esforzando mucho.