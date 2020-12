MOLESTA. Gianella Ydoña, también conocida como ‘La Protagonista’ reveló al fecha de su show privado ‘hot’ que realizará con sus seguidores. La expareja de Josimar aclaró también que no realiza servicios íntimos.

Un atrevido usuario le consultó si ‘también hacía servicios sexuales’, hecho que indignó a la ‘Protagonista’ que no tardó en exponer la conversación en sus redes sociales con su respectiva aclaración.

“No, señor, no se hace servicios sexuales. No confunda”, respondió Gianella Ydoña revelando la conversación en sus redes sociales.

Asimismo, Gianella Ydoña confirmó que el próximo 30 de diciembre realizará un ‘show privado hot’. Para mayores detalles, la joven pidió a sus seguidores que le envíen un mensaje.

Gianella Ydoña responde a usuario en Instagram

Hace unos días, Gianella Ydoña reveló que ´pronto´ abrirá su cuenta de OnlyFans en la que se acostumbra que diversas personalidades publiquen fotografías y videos explícitos de con alto contenido sexual.

Gianella Ydoña respondió preguntas de sus seguidores en las que no dejó nada a la imaginación. La popular ‘Protagonista’ lució más sexy que nunca al confirmar que abrirá su OnlyFans.

Gianella Ydoña anuncia que abrirá pronto su cuenta de OnlyFans con contenido para adultos

Gianella Ydoña contó que viene trabajando arduamente en sus redes sociales para darle lo mejor a su pequeño hijo, fruto de la relación que tuvo con el cantante Josimar.

“Soy una mujer llena de energía y tengo que salir adelante por mi hijo y por mí. No es fácil trabajar con las redes sociales, demanda tiempo porque soy quien crea el contenido y hasta edito las fotos. No tengo a nadie que me mantenga, sé trabajar y, si se trata de echarle mano dura al trabajo, lo tengo que hacer para sobrevivir”, dijo ‘La protagonista’.