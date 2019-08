Gianfranco Brero: esta es su opinión sobre la participación de 'chicos reality' en la actuación | ENTREVISTA

El actor Gianfranco Brero se alista para el estreno de 'Norte', la cinta nacional que fue íntegramente grabada en Canadá y que se estrena el 5 de setiembre. En entrevista con Trome, dio su punto de vista sobre la situación actual en la que se encuentra el cine peruano y sobre sus preferencias personales y profesionales en la pantalla grande.

Hay gente que está apostando mucho por el cine peruano...



Es una etapa de florecimiento. No todas las películas son buenas, en ningún sitio todas las películas son buenas. Hay quienes usan el camino de la comedia, por un drama y está funcionando. Lo más importante es la autenticidad.

¿En qué etapa del cine peruana consideras tú que nos encontramos?

Estamos en una época dorada, donde hay muchas producciones y muchas propuestas, donde se están dando cuenta de qué cosa el público podría ver, pero insisto con que el punto de partida debe ser la autenticidad.

Gianfranco Brero: entrevista

Hay personajes de realitys que están incursionando en la actuación pero también reciben críticas ¿Qué opinas de eso?

Todo el mundo puede hacerlo. Como director al final decides que es lo que quieres. Si este personajes que sale en un reality va a ser que la gente vaya a ver tu película pues, ponlo, no hay problema. ¿La película será buena? Ya veremos. Esa ya es una opción del director. El cine que a mí me gusta hacer es otro.

¿Cómo es el cine que a ti te gusta hacer?

Un cine que te proponga algo, donde haya una historia bien contada, donde reflexiones, donde pienses, donde los personajes no sean unilineales, que tengan un A y un B, donde veas transformaciones. Si un día haces un papel de loco y otro director te llama para hacer de loco, otra vez, no te pases.

¿Algún papel pendiente que te haya quedado por interpretar en toda tu trayectoria?

Soy una persona sencilla que busca divertirse. Cuando me ofrecen un personaje, el primer tema para mí es 'me divierte o no me divierte'. Si me divierto, juego con todo.

UNA ANÉCDOTA CON 'TINTA ROJA'

'Tinta roja' es básica pera todo alumno de periodismo...

Tuve suerte con esa película. Yo iba a hacer el personaje del director del periódico (Hernán Romero). 'Faúndez' lo iba a hacer un actor español, pero dijo no unas tres semanas antes del rodaje. 'Pancho' (Lombardi) empezó a buscar a 'criollones', yo no soy 'criollón', pero me hace la propuesta. Pancho apostó por mí y yo le puse una condición: "Sí tú ves un ápice de mentira en lo que hago, no me des el papel". Comenzamos a trabajar y gocé esa filmación como no te digo nada.

¿Top de películas peruanas?

'Retablo', 'Wiñay Pacha' y 'Bajo la piel'. Menciones especiales a 'Avisa a los compañeros', 'Magallanes' y 'Madeinusa'.

REGRESA CON 'NORTE'



En “Norte”, Gianfranco Brero interpreta el rol del padre de Alejo, un joven arqueólogo peruano que regresa a Canadá para reencontrarse con su familia migrante después de muchos años de ausencia. En el camino, las relaciones se tensan tras el reencuentro.