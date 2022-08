Giannina Luján calificó de soberbia a Ximena Hoyos, a raíz de que declaró que era la única peruana que había obtenido el título de Bikini Fitness Latin American.

“Siempre he dejado en alto el nombre del Perú en las competencias que he tenido, así que me parece que es muy soberbia y novata al decir que es la única representante a pesar de que no tiene ni diez campeonatos a nivel internacional ni nacional”, aseveró.

¿No tendrías problema en competir con Ximena?

He competido con las chicas de los mundiales, así que no tengo miedo ni ningún problema en hacerlo.

Ximena Hoyos ganó concurso de fisicoculturismo en 2019

Desde hace muchos años, Ximena Hoyos empezó un estilo de vida saludable a base de una alimentación sana y una rutina de ejercicios balanceada. Es por esto que en el 2019, la actriz y conductora de televisión ganó la medalla de oro representando al Perú del Latin American Championships que se realizó en Costa Rica en la categoría bikini.