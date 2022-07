La modelo Giannina Luján se burló del próximo matrimonio de Tilsa Lozano y Jackson Mora. Además, comentó que la ‘Vengadora’ solo se casaría por interés con el peleador.

Giannina, ¿deseas que Tilsa sea feliz con Jackson?

Me importa poco si dura o no (su matrimonio) o si se cae de un puente.

¿Le darías algún consejo a tu amigo Jackson?

Él sabe que siempre le he tenido mucho cariño, así que le deseo mucha suerte porque la va a necesitar

¿En qué sentido lo dices?

Con la mujer que le tocó, la necesita (suerte). Lo va a usar bien para seguir ganando dinero, no le queda otra, porque... que sepamos (Tilsa) no estudió ni hace nada positivo, ni para el país ni para nadie. Es cero ejemplo de mujer... Que yo sepa, Jackson no es millonario, pero sí la ayuda y le da algunas comodidades, pues la señora no tiene oficio ni beneficio. Ya sabemos que es buena actriz.

Entonces, si dejas entrever que Tilsa no está enamorada, ¿por qué crees que se va a casar?

Porque (Jackson) la ayuda y así no dicen que ella está sola ni decepcionada del amor, por eso hace tanto show (con su matrimonio).