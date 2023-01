La modelo Giannina Luján dijo que Jossmery Toledo se estaría excediendo con el consumo de anabólicos, por eso su voz suena más grave y le aconsejó visitar a un médico si desea prepararse para competir en fisiculturismo.

Como se sabe, Giannina ha participado en más de 30 campeonatos de fisiculturismos en la categoría ‘bikini fitness’, siendo la única ganadora absoluta sudamericana del Perú en obtenerte una medalla de oro. Además, ocupó el quinto lugar en su rango en Europa y Estados Unidos.

“Los anabólicos o ‘pichicata’ no son pastillas mágicas que te forman el cuerpo, lo que hace es acelerar el proceso de la curación de las microfibras musculares, que se rompen al entrenar de forma natural al entrenar. Me parece que con ella se están excediendo con las dosis y creo que no lleva un control médico. Si tiene un ciclo bien llevado, no tiene por qué cambiarte la voz, ni por qué afectarte. Lo que debe estar usando son anabólicos que tienen excesos de testosterona, por ende, te cambia la voz”, explica Lujan.

“La veo (a Jossmery) con el rostro más cuadrado, tosco, la voz demasiado grave y eso es derivado del exceso de anabolizantes sin control. Hay gente que sabe mucho, pero realmente no sabe nada”, agregó la modelo.

¿Has utilizado anabólicos?

Me he colocado en dosis muy mínimas, casi nada, permitida para las mujeres y jamás me ha generado algún problema, pues fue con control medico y cada tres meses llevo control médico. Yo me he colocado clembuterol, que es un broncodilatador para oxigenar mejor, cosas muy pequeñas, que prácticamente no es nada. Pero es importante asesorarte con un médico antes de colocarte cualquier cosa o para suplementarse, tomar vitaminas, para cualquier cosa que uno ingiera en el cuerpo. Si uno tiene una buena alimentación y entrenamiento correcto los resultados son maravillosos, sin necesidad de consumir nada.

¿Qué le aconsejarías a Jossmery?

No sé quién la está preparando, pero no le está haciendo nada bien. Si ella estuviera en un ciclo de forma correcta no tendría por qué tener cambios bruscos en la voz, ni en nada. Es muy importante la revisión médica porque no es reversible y la verdad que le están haciendo un daño.

‘LA MACKYNA’

Por su parte, el entrenador ‘La Mackyna’, Mack Songhurst, comentó que Jossmery tiene que asesorarse mejor, pues el exceso de anabólica podría afectar su salud.

“Los que me conocen en el mundo del fisiculturismo saben que soy preparador de atletas, tengo estudios dentro y fuera del país, estoy certificado en Perú y siempre me gusta decir las cosas sin ‘filtro’. La persona que te prepara tiene que ser consciente que un atleta tiene que usar anabólicos, pero el exceso hace que sucedan estos cambios de que la voz se te ponga como de hombre, te salga mucho vello, aparezca el acné y hasta las mujeres podrían tener problemas para concebir. De hecho que Jossmery está siendo mal asesorada, más bien la invito a mi gimnasio para que pueda mejorar”, sostuvo Mack.

Tú has entrenado a varios artistas del medio, ¿todos usan anabólicos?

No todos, pero los que sí usan son: Christian Domínguez, Greg Michel, Sebastián Lizarzaburu, Ximena Hoyos. Sus cambios no han sido bruscos como el de Jossmery, pero eso es el exceso. Preparo atletas mujeres y no tienen ese cambio en la voz, es demasiado fuerte.