SIGUEN TESTIMONIOS. Martin Catalogne es un conocido maquillador que destaca por su trabajo en redes sociales. El también influencer participó del reto de Tik Tok, “Mi experiencia incómoda con un famoso”, y se sumó a las miles de personas que acusan a Gian Marco Zignago de tratar de manera déspota a sus seguidores.

Martin Catalogne contó que trabajó con la esposa de Gian Marco, Claudia Moro, por cerca de varios años en la aerolínea American Airlines. “Ella lo conoció y se terminó casando con él. Él siempre estaba en nuestro grupo y siempre fue una persona antipática”.

El maquillador afirma que son innumerables las ocasiones en las que ha visto a Gian Marco portarse de manera soberbia con el resto. “Podrías contarle más de una experiencia en la que yo he visto a Gian Marco ser una persona déspota, creerse superior que el resto, dar opiniones para hundirte. Podría contar un montón, me demoraría haciendo mil historias”.

Trome - Martín Catalogne cuenta que Gianmarco le hizo desplante

Martin Catalogne confirma los testimonios de los seguidores de Gian Marco. “Hay fans, mega fans que se han encontrado con él y el pata les ha negado la foto. Si es así, eso es cierto, odia tomarse fotos. Siendo yo maquillador he trabajado con gente del medio y nunca he escuchado qué chévere trabajar con él”.

SE LE ACABÓ LA MENTIRA

El maquillador también sufrió un desplante por parte del cantante durante un stand up que realizó por los 25 años de American Airlines. “Yo recuerdo que para la celebración de los 25 años de American Airlines me invitaron a la fiesta y él estaba porque acompañó a Claudia. Durante todo mi stand up comedy, él estuvo parado dándome la espalda. No me miraba. Como lo vi con esta actitud de no existes para mí, decidí no hacer los chistes sobre él”.

“Me están contando que él esta borrando los comentarios en su Instagram. Pero, ya con el tema de redes, uno no puede ocultar su manera de ser. Si eres una persona pública, eres un artista, lo mínimo que puedes hacer es ser amable con la persona que se está acercando. Yo sé que puede ser tedioso, pero es parte de tu trabajo tratar bien a tus fans”, continúa el maquillador.

Martin Catalogne también cuenta el apodo que tenía Gian Marco durante el tiempo que su esposa trabajó en la mencionada aerolínea. “Quería hacer estas historias porque yo no tengo Tik Tok, quería contar mi historia con Gian Marco, como le decíamos en America Airlines, Gianverto, por hueverto”, finaliza.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado en redes sociales. Sin embargo, publicó un video donde le observa abrazando a una de sus seguidoras.

JAJAJAJAJAJA ESTA CHICA HA GANADO ESTE TREND RESPECTO A GIANMARCO 😂😂😂 pic.twitter.com/LNOIUfwXND — rodrigo (@RodrigoAlejndr) February 12, 2021





yo tengo una del gilazo de gianmarco: el huevón está comprando en polvos rosados y pasa por los stands TARAREANDO FUERTE y vocalizando como cantante. varias chicas que atendían salen de sus puestos a pedir foto/saludar y el csm dice "POR FAVOR, ESTOY COMPRANDO CON MI FAMILIA". — 🐸👑rana del rey (@carlosseaburre) February 12, 2021