Fans de Gian Marco recordaron en redes sociales, como TikTok, Instagram y Twitter, que pasaron una mala experiencia con el cantautor nacional, al acercarse y pedirle que les de un saludo o un autógrafo. Entre ellos se encontraba, Víctor Yaipén, integrante la Orquesta Candela.

“Yo soy súper hincha de Gian Marco Zignago, Tiene canciones espectaculares, bueno yo tengo una orquesta que se llama Candela y me invitaban a canales siempre lo veía y nunca me animaba a tomarme una foto con él”, contó Yaipén.

Agregó que una vez lo encontró en el aeropuerto y cuando se acercó a pedirle una foto, le respondió de malas maneras: “No ves que estoy ocupado, ya, ya después me tomó una foto contigo. ”, agregó.

De inmediato más usuarios de las redes sociales contaron sus malas experiencias con el intérprete de ‘Sentirme vivo’: “A mi también me paso con Gian Marco, igualito, y también con Raúl Romero, cuando lo entrevisté y le dije que cante y me dijo apaga tu cámara que yo no puedo cantar ahorita”, comentó @jeanpiere1608.

MÁS EXPERIENCIAS DE LOS FANS DE GIAN MARCO

“También tengo una experiencia con Gian marco, fue a comer al restaurante donde trabajaba y cuando esta por salir ya terminando de almorzar, el administrador muy amablemente le pidió una foto y respondió HORRIBLE, DELANTE DE TODA LA GENTE, SIN MODALES, lo dejó con la palabra en la boca. Muy mal y feo su comportamiento, y al parecer el pata es así, tirano, egocéntrico y malagradecido con su público”, escribió @pamelasazzet.

Ya que todos cuentan su experiencia con el gran Gianmarco... aquí va la mía, hace 8 años yo estudiaba en idiomas católica de chacarilla al salir de clases con una amiga nos íbamos en dirección al puente primavera para tomar el colectivo y sin saber pasamos siempre por un edificio — alisson (@msbll94) February 12, 2021

Me han llenado el Tik Tok con el bendito vídeo "¿Cuál ha sido vuestra experiencia más incómoda con un famoso?" y en casi todos hablan de Gianmarco jajaja — ADN (@albertodn_) February 12, 2021

