Giannina Luján: "A todas les ofrecen drogas" | ENTREVISTA | FOTOS

La modelo Giannina Luján ha desfilado por infinidad de pasarelas y participado en mucho eventos que se hacen en discotecas del sur y cuenta que en alguna oportunidad le han ofrecido drogas y ‘patrocinarla’, pero nunca aceptó. También dice que está muy enamorada de su español, David, con quien tiene dos años de relación.



Se te ve feliz, ¿hay planes de formalizar la relación con tu novio David?

Ya vamos a cumplir dos años. Tengo un anillo que me lo hizo con sus propias manos, pero es algo simbólico. Prácticamente vivimos juntos en España, así que quizá tenga que firmar unos papeles allá porque es necesario oficializar la convivencia.



Pero estás aquí y él allá, ¿cómo hacen para que la llama del amor no se apague?

Ya tú sabes... Ahora existen las redes sociales y por ahí nos arreglamos. Él apoya mucho mi trabajo.



¿Ya te afloró el instinto maternal?

Todas las ‘colitas’ ya están con bebé, pero yo todavía. Me falta consolidarme un poco más con mis negocios, quiero estar estable para luego pensar en tener hijos.

Cambiando de tema, ahora que se habla de las famosas fiestas del sur y se dice que ‘corre’ mucha droga, ¿algunas vez te ‘ganaste’ con algo?

Nunca he ido a fiestas tan lejanas, me han invitado a fiestas y reuniones de futbolistas. También a fiestas privadas, pero no salgo mucho y como nunca he ido, ya no me invitan.



¿Qué futbolista te invitó?

No ha sido una invitación directa, sino a través de una persona, pero no puedo decir nombres. No fui, porque sé que las fiestas de futbolistas solo traen problemas.



¿Consideras que en el ambiente artístico se ve mucha droga?

No solo en el espectáculo, también en gente de oficina o que trabaja en otras áreas. Hay droga por todos lados y si no lo hacen (drogar) con permiso tuyo, tal como sucedió con ‘Poly’ Ávila, está mal y penalizado.



¿Alguna vez te han ofrecido alguna sustancia tóxica?

Sí. Te mentiría si te digo que no, porque a todas las del medio les han ofrecido en algún momento, pero depende de cada una. No necesito de algún estímulo adicional para divertirme. Yo compito y no puedo tener ni una gota de alcohol en el cuerpo, porque quedaría descalificada. De vez en cuando tomo socialmente, pero otras cosas, no. Prefiero tomarme dos copas de vino y acordarme de todo al día siguiente.

¿A qué le llaman ‘sugar daddy’?

Al hombre que mantiene, pero eso es para las chicas que no trabajan, que no tienen ninguna visión y que piensan que solo por ser bonitas les deben pagar todo. Cada uno hace de su vida y cuerpo lo que quiera, pero si lo hacen (tienen su ‘sugar daddy’), que se queden calladas, porque se paran exhibiendo en los yates solas como un pájaro.



¿Tú nunca has tenido un ‘padrino pechador’?

No. Trabajo desde que salí del colegio, me pagué los estudios, carrera y competencias. He puesto mis negocios sola y eso me satisface, porque no ando de mantenida ni esperando que me den dinero. La juventud se va rápido, pero la vejez es la más larga y dura.



Pero me imagino que más de una propuesta indecente te deben haber hecho.

No doy pie para que me hagan propuestas, pero algunas veces me han dicho: ‘Quédate con la botella y luego nos quedamos juntos’, o sino también me han mandado indirectas, pero yo me retiro del lugar y punto.



¿Jamás te has sorprendido por la billetera de un hombre?

No, porque también tengo mi billetera. No soy millonaria, pero mi familia se siente orgullosa de mí y puedo dormir con la conciencia tranquila. Después de muchos años he podido poner mis negocios, pero hay otras personas que llevan un año en el medio y ya tienen como 50 cosas.

¿Sabes que Tilsa Lozano anunció que tomará medidas legales en contra de las personas que dañen su imagen? ¿Temes que te demande por tildarla de ‘amante’?

¿Qué acción va a tomar? Ella vende su vida como si fuera ‘pan caliente’, un poco más y lleva una cámara al baño para exhibir eso.



Muchas personas dicen que la separación con el padre de sus hijos es un ‘karma’ que está pagando...

Obvio. Todo da vueltas, por querer destruir un hogar. La vida es un búmeran, la amante siempre queda como amante y la esposa siempre será la esposa.



¿Consideras que es una persona infeliz como dijo Magaly Medina?

Sí, porque ataca a la gente y se fija en los defectos físicos de las personas para tratar de menospreciar. Yo me siento feliz y contenta porque me hice conocida por mí y por mis méritos, no por ser la amante o quitamaridos, que es algo que ella lo tiene bien grabado en la frente.



Maquillador: Fernando García

Locación: Mission Karaoke & Restobar