Giannina Luján a Rocío Miranda: dedícate a tu familia [VIDEO]

Giannina Luján se mostró orgullosa por los tres títulos profesionales que posee.



“¿Ella dijo que yo no tenía neuronas? Son cosas inmaduras. Que yo sepa, ella no tiene ningún título profesional. Yo tengo tres: entrenadora de musculación y fitness, nutricionista deportiva y, estoy terminando fisioterapia deportiva. Tengo tres carreras, ella no tiene ningún diploma”, expresó.



Asimismo, pidió que se dedique a su familia.

“No es una niña ni tiene 20 años, ya es una señora. Yo le pediría que en vez de meterse en dimes y diretes, se dedique a su familia”, explicó.



Por otro lado, aclaró que sí ganó el desaparecido concurso ‘Miss Reef’.



“¿Quién ganó el ‘Miss Reef 2011’? Yo. Ella habla (que quedó en segundo lugar) de un concurso que no tuvo pegada, se quedó picona porque nunca ganó”, finalizó. (J. V.)