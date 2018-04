Giannina Luján a Rocío Miranda: "Gracias a mi eres noticia" [FOTOS] 

Giannina Luján no se quedó callada y le respondió a Rocío Miranda, tras asegurar ‘que tiene más neuronas que la modelo’.



“Es inmadura y aniñada por su manera de responder, así que ahí nomás vemos quién está un poco escasa de neuronas. Soy titulada en fisicoculturismo, hablo con título en mano y no de manera inmadura, así que calladita se ve más bonita”, indicó Giannina Luján.



Rocío piensa que hablas de ella por envidia…

Su comentario es un poco chusco. Lo único que quiere hacer es bulla, así que me agradezca porque gracias a mí está siendo noticia.

