Gianyuca Lapadula (Miguel Moreno) afirma que esta tarde le ganamos sí o sí a Venezuela, y que la hinchada confíe en que clasificarán al Mundial de Qatar porque ellos son como los choferes del Chosicano, nada los detiene.

Gianyuca, están con la moral en alto después de golear a Bolivia. Ahora vienen los ‘chamos’...

Estamos felices y ahora nos toca ganarle a Venezuela, sí pues, jugaremos con nuestros compatriotas, es más hemos viajado en el mismo avión porque ellos viven acá en Lima.

¿Cuál será la táctica para ganarles?

La táctica será la que ellos hacen con nosotros, o sea entraremos a su campo poco a poco y cuando se den cuenta ya no habrá tiempo de que reaccionen porque habremos invadido toda su cancha.

Haces una buena dupla con Cueva, el ‘chato’ está enchufado...

Sí, con mi causa ya nos entendemos como si fuéramos de barrio, es más, él me enseña jergas peruanas y yo italianas. La vez pasada le dije “la mía mama” y me respondió “la mía también”. Practicamos mucho el chocolate, con decirte que la vez pasada ensayamos tanto el chocolate que nos salió Advíncula.

Si Cueva te enseñó a bailar ‘El cervecero’, falta que la ‘Foquita’ te haga bailar el ‘totó’.

Sí, solo falta que Farfán me enseñe el baile del ‘totó’ y Advíncula el ‘baile de la anaconda’. Somos una familia y estoy muy feliz en la selección, tanto que haré mi cumpleaños en el Huaralino con Armonía 10 y Fresialinda.

Si ganan en Caracas nos acercamos al repechaje. ¿Te ves en Qatar?

Claro que sí. Solo hay que ganarle a Colombia, Ecuador, Uruguay allá y a todos los demás países y esperar que Brasil se retire, Keiko gane la elección y que Melissa y el ‘Gato’ se vuelvan a casar, es fácil... Yo me veo en Qatar aunque sea con Italia. ¡Pero ahí estaré!

Por último, ¿qué mensaje le darías a la hinchada?

Bueno, a la hinchada que nunca dejen de alentar... solo decirles que dejaremos el alma en cada jugada y no dejaremos que nada nos detenga, como dicen los choferes del Chosicano. Forza, Italia... perdón, ¡¡arriba Perú!!! Y abajo el dólar.

Miguel Moreno: “Con mis imitaciones saqué adelante a mi esposa e hijas”

Miguel Moreno dijo que imita para divertirse y está agradecido con Dios y el público, porque gracias a su voz sacó adelante a su familia al parodiar, en los veinte años que tiene como artista, a diversas figuras del medio deportivo, político y espectáculos.

“Llegué del norte ‘chibolito’, en mi bus y desde el colegio ya imitaba a los profesores. Empecé en la radio con ‘Los magníficos’ al lado de Manolo Rojas, Rubén Sánchez, Peralta y Edwin Sierra , y a lo largo de mi carrera he trabajado también en la televisión, así pude sostener a mi esposa e hijas”, indicó.

¿Algún personaje de los que imitas se disgustó por tu caracterización?

No. Toño Vargas es mi amigo, Federico Salazar me saluda con cariño cuando me ve, tampoco los futbolistas, en líneas generales (imita a Gareca) todo bien. Yo imito porque me divierto. Solo una vez ‘Tongo’, bueno no él, su esposa Gladys me dijo: Miguel, estás dejando a Tongo mal con tu imitación, le respondí que iba a relajar la caracterización y listo, después de eso, nada.

¿Qué es lo más difícil a la hora de imitar?

Lograr la voz del imitado, copiar sus gestos, ponerle chispa a los diálogos y estar al día siempre con la noticia porque de ahí sale el argumento para los chistes. También tener un buen caracterizador, es una gran inversión y cuando sientes la primera carcajada del público es como estar en el paraíso.

TE PUEDE INTERESAR :